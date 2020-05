Sirigu, per il Toro è un pilastro: Vagnati può convincerlo a restare - Toro.it

Calciomercato Torino / Sirigu ha un contratto in scadenza nel 2022: può restare, ma i granata devono garantirgli un progetto importante. E Vagnati…

Ultracentenario per presenze nel Torino, supereroe in tante occasioni, salvatore in molte altre. Non è una notizia, ma Sirigu è una colonna portante di questo Toro, quello che venerdì è tornato alla spicciolata ad allenarsi al Filadelfia dopo due mesi di stop forzato. Il portierone di Nuoro è forse stato il vero colpo di mercato degli ultimi anni: preso praticamente a zero dopo stagioni difficili ma con motivazioni a mille, ha divorato l’erba tornando anche stabilmente in Nazionale.

Vagnati, quello del portiere è uno dei temi da affrontare

Ora ha 33 anni, che per il suo ruolo sono più una garanzia che un limite. Un interrogativo sul futuro, giustamente, se l’è posto. Che fare? Il contratto con il Toro scadrà nel 2022. E i granata, ma forse è superfluo specificarlo, farebbero di tutto per trattenerlo.

Per contro, gli interessamenti nei suoi confronti non mancano. Di offerte concrete ancora non ne sono arrivate, ma qualcuna potrebbe ricerverla nei prossimi mesi il ds in pectore Davide Vagnati, che a giorni sbarcherà in Piemonte.

Proprio dall’ex Spal passerà parte della soluzione. Affinché calciatori del calibro di Sirigu scelgano di restare, il club di Cairo dovrebbe offrire solide prospettive, quelle proprie di un progetto ambizioso che a giorni cambierà gli interpreti dirigenziali e con essi i piani per la prossima stagione. Di questi, il 39 fa parte eccome. Ma con lui andranno trovati compromessi: il futuro si scriverà in due.