Sondaggio / Il trequartista è uno dei giocatori più forti tecnicamente del Torino ma da tempo è ai margini della squadra

Numero 10 sulla schiena preso a inizio stagione, giocate decisive nelle prime giornate, poi tante panchine (e anche una serie di non convocazioni) per questione tattiche ma anche comportamentali: si può riassumere così la prima parte di campionato di Nemanja Radonjic. Il trequartista serbo da tempo non ha più un ruolo di primo piano nel Torino e in questa sessione di mercato potrebbe partire, con il Monza che è la squadra maggiormente interessata ad averlo, dopo che il calciatore ha rigiuocato la proposta arrivata dagli americani del San José. Eppure, dal punto di vista tecnico, non ci sono dubbi riguardo al fatto che sia uno dei migliori calciatori a disposizione di Ivan Juric.

Tenere o vendere Radonjic?

Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: se foste voi a dover decidere il futuro di Radonjic, che cosa fareste? Lo terreste almeno fino al termine del campionato o lo cedereste in questa sessione invernale di calciomercato? Diteci qual è il vostro pensiero a riguardo, tenendo presente tutte le tappe di questa travagliata stagione del trequartista al Torino, rispondendo nell’apposito box sondaggio che potete trovare qua sotto o nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.

Cosa fareste con Radonjic in questa sessione di mercato? Lo terrei

Lo cederei Guarda i risultati