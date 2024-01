Abbiamo chiesto ai lettori chi secondo loro è stato il migliore in campo nella sfida contro il Napoli: il 44% ha scelto Vlasic

Ottima prestazione del Torino contro il Napoli, che è valsa il 3-0 e 3 punti pesanti in classifica. Tutti promossi tra i granata, che hanno giocato la miglior partita stagionale, ma in particolare in 6 sono emersi. Abbiamo chiesto dunque ai lettori chi, secondo loro, è stato il migliore in campo nella sfida contro gli azzurri, e sorprendentemente un giocatore ha dominato. Si tratta di Nikola Vlasic, votato dal 44% dei tifosi. Il croato si è messo in mostra non solo con il gol, ma anche con tante giocate di qualità. Subito dietro Buongiorno, con il 34%, mentre a chiudere il podio c’è Ilic, votato dall’11% dei lettori. Poco più in basso Sanabria e Zapata, rispettivamente al 5% e al 4%, mentre per ultimo Ricci, che ha ottenuto il 3% dei voti.