Netta vittoria per il Torino contro il Napoli campione d’Italia, ma chi è stato per voi il migliore in campo?

Come iniziare l’anno nel migliore dei modi? Chiederlo al Torino, che nella giornata di ieri ha regalato una grande soddisfazione ai propri tifosi, battendo in casa il Napoli di Walter Mazzarri con il risultato di 3-0. Non una vittoria casuale, quindi, ma frutto del lavoro di squadra e dell’ottimo modo in cui Juric ha preparato la partita, impedendo agli azzurri di giocare al meglio delle loro possibilità. Sanabria, Vlasic e Buongiorno sono stati i mattatori del match, ma secondo voi chi è stato invece il migliore in campo? Votate nel sondaggio qui sotto.

Chi è stato il migliore di Torino-Napoli? Buongiorno

Ilic

Ricci

Vlasic

Zapata

Sanabria Guarda i risultati