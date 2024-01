Dopo il prolungamento del polacco e del kosovaro vi avevamo chiesto un’opinione: ecco il parere dei lettori

Il Torino è attivo sul fronte rinnovi. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 gennaio, sono arrivati i prolungamenti di Vojvoda e Linetty fino a giugno 2025. Dopo la firma dei due giocatori granata vi avevamo chiesto se foste soddisfatti della scelta della società. Ebbene, la maggior parte dei lettori ha espresso un parere favorevole su entrambe le operazioni (42%). Altri, invece, avrebbero voluto esclusivamente il prolungamento di contratto del centrocampista (38%). Il 18% non avrebbe rinnovato nessuno dei due, non ritenendoli indispensabili al progetto del club. Infine, una ristrettissima percentuale (2%), avrebbe voluto soltanto il rinnovo di Mergim Vojvoda. Intanto il Toro continua a sistemare i giocatori in scadenza: l’ultimo è stato Antonio Sanabria, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026.