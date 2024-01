Il Torino ha annunciato i rinnovi di Karol Linetty e di Mergim Vojvoda fino a giugno 2025: siete soddisfatti?

Giornata di prolungamenti in casa granata: con un comunicato sul sito del club il Torino ha ufficializzato i rinnovi di Linetty e Vojvoda fino a giugno 2025. Entrambi stanno trovando molto spazio nella stagione attualmente in corso e Ivan Juric potrà farvi affidamento per un altro anno. Siete soddisfatti del rinnovo del polacco e del kosovaro? Rispondete al nostro sondaggio.

