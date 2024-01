Abbiamo chiesto ai lettori un voto per la prima parte di stagione del Torino: 2/3 di essi sono andati per la bocciatura

Che il nuovo anno porti con sé un cambio gerarchico? È quello che sperano i tifosi del Torino, che per l’ennesima stagione si trovano a tifare una squadra che pare non avere ambizioni. Nel momento in cui la zona Europa sembrava vicina come non accadeva da molto, i granata hanno ceduto, ottenendo un solo punto in due partite e venendo relegati al solito, e ormai stancante, 10° posto. Quando manca quindi una giornata al termine del girone d’andata, abbiamo chiesto ai lettori di dare un voto alla prima parte di stagione del Toro, e in pochi hanno scelto la sufficienza. A primeggiare tra i voti, infatti, è il 5, scelto dal 55% dei lettori. A seguire, un gruppo di tifosi (il 32%) ha assegnato 6, che sommato al 3% che ha dato 7 forma l’unica, piccola, percentuale che ha deciso di “promuovere” la squadra. L’11% non ha risparmiato invece nessuno, assegnando 4.