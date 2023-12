Dopo 18 partite i granata sono decimi a 24 punti, con un percorso altalenante e discontinuo: che voto date fino ad ora alla stagione della squadra di Juric?

Dopo 18 partite in questo campionato la squadra di Ivan Juric ha raccolto appena 24 punti sistemandosi in decima posizione, esattamente a metà classifica. Posizione maturata da una difesa incredibilmente efficace (quarta miglior difesa insieme a Fiorentina e Monza) e da un attacco che al contrario è tra i peggiori di tutto il campionato. Il campionato è sicuramente ancora molto lungo, siamo appena a metà stagione, ma è già un momento buono per dare una valutazione alla squadra, all’allenatore e in generale alla stagione del Toro. Che voto dareste alla squadra di Juric? Pensate il rendimento sia da 4 o da 5, o credete che invece meriti la sufficienza? O siete invece convinti che il voto giusto sia un 7 o un 8? Per votare basta scegliere l’opzione che preferite in fondo all’articolo o in homepage, in basso a destra sotto la classifica.

