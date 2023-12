Vi avevamo chiesto chi tra Tameze e Djidji avrebbe dovuto giocare contro gli uomini di Italiano: ecco i risultati del sondaggio

A poche ore dalla gara dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, vi avevamo chiesto un parere sull’uomo da schierare in difesa in compagnia di Rodriguez e Buongiorno. Tameze e Djidji le due opzioni, con il difensore francese che ha sbaragliato nettamente la concorrenza del centrocampista ex Verona. Per l’88% dei lettori, infatti, dovrà essere Djidji a difendere la porta di Milinkovic-Savic. Il francese torna da un lungo stop e ha avuto modo di ritrovare pian piano la giusta forma fisica, prima contro l’Atalanta e poi contro Frosinone ed Empoli. Juric non lo ha invece mandato in campo contro l’Udinese, forse per tenerlo a riposo in vista di una gara così importante.