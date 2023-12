L’allenatore del Toro e Italiano si sono affrontati sette volte di cui sei in campionato e una in Coppa Italia

La fine del 2023 è ormai alle porte ma il Toro, prima di potersi dedicare ai festeggiamenti per salutare l’arrivo del nuovo anno, deve superare l’ostacolo Fiorentina. Un avversario molto ostico che da qualche anno sta cercando di crescere sotto tutti i punti di vista, che si colloca nelle zone alte della classifica e vuole lottare per obiettivi ambiziosi. Tutto questo però non deve intimorire Rodriguez e compagni, anche perché i granata sono reduci da una serie di risultati positivi e ovviamente non vogliono assolutamente fermarsi. Ivan Juric è soddisfatto di come la sua squadra si sta allenando e di come sta approcciando le partite. Per tutti questi motivi spera di riuscire a chiudere l’anno con una bella vittoria, che sarebbe il suo quarto successo ai danni di Vincenzo Italiano. Infatti, i tecnici delle due squadre avversarie si sono affrontati in sette occasioni, cinque in Serie A e una in Coppa Italia. Il bilancio è di tre vittorie per Juric, due successi di Italiano (di cui uno in Coppa Italia) e due pareggi. Quindi nel complesso i precedenti sono in favore dell’allenatore ex Hellas Verona. Però venerdì pomeriggio sarà tutta un’altra storia rispetto al passato. Sarà una battaglia.

L’ultimo scontro tra i due tecnici è terminato in pareggio

La prima volta che Juric e Italiano si sono scontrati è stato nel corso della stagione 2020/2021. A quei tempi il tecnico croato era al timone dell’Hellas Verona, mentre il collega classe 1977 allenava lo Spezia. Quel match, che si disputò in terra ligure, terminò 0-1 in favore della squadra di Juric. Invece la partita di ritorno finì 1-1. Poi i due si affrontarono nuovamente il 28 agosto 2021, quando la Fiorentina di Italiano vinse 2-1 contro il Toro di Juric. Poi c’è il precedente di metà gennaio 2021 dove i granata si imposero sulla viola 4-0. Andando avanti a spulciare nei precedenti tra Juric e Italiano si trovano i precedenti dello scorso anno, con in mezzo quello in Coppa Italia. I due incontri in campionato finirono rispettivamente 0-1 per il Toro e 1-1. In Coppa Italia invece ad avere la meglio fu Italiano, con la Fiorentina che tra le mura amiche dello stadio Franchi sconfisse i granata 2-1. Una sconfitta che lasciò per molto tempo l’amaro in bocca al Toro che sperava di poter arrivare fino in fondo nel cammino in Coppa Italia.

Uscire con i 3 punti dal Franchi non è affatto semplice

Se i precedenti tra Italiano e Juric sorridono al tecnico del Toro, c’è un altro dato che invece potrebbe preoccupare il tecnico granata. Si tratta del fatto che la squadra toscana nelle ultime tre gare casalinghe ha sempre vinto. Una statistica interessante, ma i granata sanno quanto sarebbe importante chiudere l’anno in maniera positiva e dunque una volta entrati sul terreno di gioco del Franchi non penseranno a queste cose ma solamente a lottare per cercare di tornare a casa con i 3 punti che sarebbero veramente preziosissimi.