Il Torino affronterà la Fiorentina all’Artemio Franchi nella 18ª giornata di Serie A: ecco dove seguire il match

Manca sempre meno alla gara tra Fiorentina e Torino, valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. I granata voleranno a Firenze per affrontare gli uomini di Italiano, al momento una delle squadre più in forma del campionato. I viola sono infatti reduci da due vittorie consecutive, contro Monza e Verona. Ora si preparano ad affrontare il Toro per continuare la scia di risultati positivi e credere ancora nel sogno Champions League. Dall’altra parte i granata di Juric, che non perdono dal 27 novembre, quando erano caduti al Dall’Ara sotto i colpi di Fabbian e Zirkzee. Da quel momento una serie di risultati utili che ha portato i granata a vincere contro Atalanta ed Empoli e a pareggiare contro Frosinone e Udinese.

Dove vedere la gara

La gara sarà trasmessa su DAZN. Sarà dunque possibile seguire il match sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, la gara sarà visibile anche su ‘Zona DAZN’. In questo caso, la partita sarà visibile tramite decoder satellitare e il canale di riferimento sarà il 215. Sarà possibile seguire Fiorentina-Torino su tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile sia con i sistemi Android che iOS, ma anche su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.