La probabile formazione della Fiorentina in vista della sfida contro il Torino: in mezzo al campo la coppia Arthur-Duncan, Beltran in attacco

Poche ore al calcio d’inizio di Fiorentina-Torino. La gara è valida per la 18^ giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18:30, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Italiano dovrà fare a meno di Nico Gonzalez, Dodo e Castrovilli, ma recupera Bonaventura e Martinez Quarta. Juric invece non potrà contare su Zima, Schuurs e N’Guessan, ma Linetty ci sarà. I due tecnici hanno presentato ieri la partita. Gara molto complicata per il Toro. La Fiorentina sta vivendo un gran momento, sia in Italia che in Europa. Toro che viene da una striscia utile di 4 partite. La squadra toscana ha molte alternative, in tutti i reparti. Di seguito le possibili scelte dei viola.

Fiorentina: Arthur e Duncan in mezzo al campo

Ci sono alcuni dubbi per Vincenzo Italiano. Fiorentina che giocherà con il solito 4-2-3-1. In porta c’è Terracciano, preferito a Christiansen. Difesa composta da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. In panchina scalpitano Parisi e Martinez Quarta. In mezzo al campo Arthur e Duncan. L’unica punta è Lucas Beltran, in ballottaggio con N’Zola come in ogni partita. Dietro di lui, Ikoné, Bonaventura (ballottaggio con Barak) e Sottil (ballottaggio con Kouamé).

La probabile formazione della Fiorentina

Ecco il possibile undici di Italiano per la sfida al Torino:

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. A disp. Christiansen, Vannucchi, Infantino, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Parisi, Martinez Quarta, Mandragora, Maxime Lopez, Amatucci, Brekalo, Kokorin, Kouamé, Barak, N’Zola. All. Italiano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Nico Gonzalez, Dodo, Castrovilli