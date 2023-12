La probabile formazione del Torino in vista della sfida contro la Fiorentina: Tameze confermato in difesa al fianco di Buongiorno e Rodriguez

Domani sera si apre la 18^ giornata di Serie A. Ad aprire le danze sarà Fiorentina-Torino: si gioca alle 18:30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ivan Juric e Vincenzo Italiano hanno presentato oggi pomeriggio la gara. Italiano dovrà fare a meno di Nico Gonzalez, Dodo e Castrovilli, ma recupera Bonaventura e Martinez Quarta. Juric invece non potrà contare su Zima, Schuurs e N’Guessan, ma Linetty ci sarà. In difesa, Juric preferisce Tameze a Djidji dal primo minuto. A gara in corso, c’è la soluzione di spostare Tameze a centrocampo, facendo entrare Djidji. Nonostante il recupero di Linetty, Ricci è favorito. Di seguito le possibili scelte di Juric.

Torino: torna Bellanova sulla destra

Non ci sono particolari sorprese nella formazione granata. Toro che scenderà in campo con un 3-5-2 (3-4-1-2 in fase offensiva). In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic. In difesa i 3 sono Tameze (preferito a Djidji), Buongiorno e Rodriguez. Sulle fasce Bellanova torna titolare a destra dopo la squalifica, sulla sinistra c’è Vojvoda (preferito a Lazaro). In mezzo al campo Vlasic, Ricci e Ilic. Attenzione a Linetty, che ha però appena recuperato e si gioca una maglia con l’ex Empoli. In attacco, il tandem sarà composto con ogni probabilità da Antonio Sanabria e Duvan Zapata, ormai la coppia titolare.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida alla Fiorentina:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Ricci, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Linetty, Gineitis, Soppy, Lazaro, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zima, Schuurs, N’Guessan