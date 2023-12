Duvan Zapata, attaccante del Torino, non ha ancora segnato in trasferta: serve un gol contro la Fiorentina per sbloccarsi

Uno dei problemi del Torino di quest’anno, riguarda certamente la fase offensiva. Nelle prime 17 giornate di campionato, sono stati fatti solo 15 gol. Quelli subiti non sono molti: 17. Ecco quindi che il Toro si trova al decimo posto con 24 punti. Duvan Zapata, l’uomo simbolo di questa squadra, non si è ancora sbloccato in trasferta. Contro la Fiorentina, serve un gol per sbloccarsi. La coppia con Sanabria convince tutti, ma deve portare più gol: sono 5 i gol da quando giocano insieme (3 contro l’Atalanta, 1 contro l’Empoli e 1 contro il Sassuolo).

I gol in casa

In casa, allo Stadio Olimpico Grande Torino, spinto dai tifosi Zapata ha trovato il gol per 4 volte. Il primo gol è arrivato di testa, contro la Roma, su assist di Ilic. Poi la doppietta e le lacrime contro la sua ex Atalanta, nella sua migliore partita da quando è al Torino. Infine, il gol decisivo, sempre di testa, contro l’Empoli su assist di Bellanova. In trasferta ancora niente: un solo assist per Ilic contro il Monza. Per lui, in stagione, 17 partite tra campionato e Coppa Italia, condite da 5 gol (1 con l’Atalanta) e 1 assist. Le sue prestazioni sono però sempre generose, anche se non trova il gol.

Le parole di Juric

Juric adora il colombiano e non può farne a meno: “La condizione è top, è una bellezza avere gente così, con questa voglia, questa intensità di allenamenti. È un professionista davvero esemplare”. Quando non segna, sta male, come affermato dal suo agente: “Il suo presente è a Torino, dove ha fiducia e dove si sente importante. Duvan è sempre arrabbiato quando non segna”. Il numero 91 vuole prendersi la squadra sulle spalle: per farlo, serve il gol fuori casa.