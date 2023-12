Nella sfida tra i viola e la squadra di Juric ci saranno diversi ex, tra di loro Brekalo che in granata ha fatto molto bene

Il Toro si appresta a chiudere il 2023 affrontando la Fiorentina al Franchi. I granata vorranno assolutamente vincere, anche perché la prima sfida del nuovo anno sarà sicuramente difficile. Si tratta infatti del match contro il Napoli. Anche gli uomini di Vincenzo Italiano vorranno chiudere l’anno con un risultato positivo e non hanno di certo intenzione di fermarsi. Anche in questa partita ci saranno diversi ex. La particolarità è che saranno tutti giocatori della Fiorentina con un passato a tinte granata. Mentre non ci sono giocatori del Toro che hanno un passato in viola. Tra i giocatori di Italiano che in passato hanno giocato nel Toro c’è Josip Brekalo che ha indossato la maglia granata una sola stagione, quella 2021-2022, raccogliendo diverse prestazioni molto positive e riuscendo a collezionare 7 reti e 2 assist. Dopo quell’annata sembrava che Brekalo dovesse rimanere all’ombra della della Mole ma poi ci fu un clamoroso dietro front del giocatore che decise di voler cambiare aria. Il giocatore classe 1998 poi provò a tornare al Toro, ma trovò la strada sbarrata dalla società granata che non riteneva giusto riprenderlo. Dopo la sfortunata esperienza al Wolfsburg Brekalo è approdato alla Fiorentina dove però fino ad oggi non è riuscito a rendere come faceva al Toro.

Mandragora un altro viola con un passato al Toro

Un altro giocatore della Fiorentina che in passato ha vestito la maglia granata è Rolando Mandragora, che al Toro è arrivato addirittura a indossare la fascia di capitano. Il centrocampista classe 1997 ha giocato nel Toro dal gennaio del 2021 fino all’estate del 2022. Mandragora ha lasciato un bel ricordo al Toro. Infatti non è un caso che nel maggio scorso alla prima partita nella quale è tornato a giocare allo stadio Olimpico Grande Torino da avversario è stato applaudito dal pubblico granata. A differenza di Brekalo che invece era stato fischiato. Dopo quella partita il giocatore ex Crotone aveva pubblicato un post su Instagram dove oltre a motivare e caricare l’ambiente viola aveva anche scritto: “… è sempre bello tornare dove si è stati bene… GRAZIE Toro per l’accoglienza e gli applausi”. Dunque parole al miele verso l’ambiente granata che sicuramente non verrà mai dimenticato dal centrocampista viola.

Per Sottil un passato nel settore giovanile granata

Infine è doveroso ricordare che anche Riccardo Sottil ha un passato all’interno del settore giovanile granata. Però tutti questi ex quando sarà ora di scendere in campo per affrontare Rodriguez e compagni metteranno da parte i ricordi e le emozioni e daranno tutto. Anche perché la Fiorentina quest’anno punta in alto e vuole continuare a credere di poter raggiungere una posizione europea a fine stagione.