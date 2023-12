Vivo il ballottaggio tra Tameze e Djidji per un posto nella difesa granata: chi schierereste al posto di Juric?

Il Torino si prepara ad affrontare la complicata trasferta di Firenze, in cui sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. All’Artemio Franchi Ivan Juric dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione: uno su tutti è quello relativo a Tameze e Djidji per un posto in difesa. Il croato, finora, ha spesso e volentieri adattato il camerunense da braccetto, vista l’emergenza che ha colpito il Toro nel reparto arretrato. Ora, con il recupero di Djidji, l’ex Hellas Verona potrebbe tornare nel ruolo che più gli compete: quello di centrocampo. E voi chi schierereste in difesa tra Tameze e Djidji? Rispondete al nostro sondaggio.

Tameze o Djidji: chi in difesa contro la Fiorentina? Tameze

Djidji Guarda i risultati