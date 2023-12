Abbiamo chiesto a voi lettori chi è stato il migliore in campo nella vittoria contro l’Empoli: ecco i risultati

Bella vittoria del Torino sull’Empoli, targata Duvan Zapata. I granata si portano così a 23 punti in classifica e al 9° posto, accorciando sulla Roma 7ª che ha perso contro il Bologna. Abbiamo chiesto a voi lettori chi pensate sia stato il migliore in campo nella sfida contro i toscani, e la sfida è stata combattuta. Zapata ha avuto la meglio con il 31%, merito del gol, ma dietro di lui non sono mancati i ballottaggi. Medaglia d’argento per Linetty, presente ovunque in mezzo al campo e votato dal 26% dei lettori. 3° posto ex aequo invece per Bellanova e Milinkovic-Savic, entrambi al 18%. Infine spiccano i nomi di Buongiorno e Ilic, al 5% e al 2%.