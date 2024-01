Inizio d’anno positivo per l’attaccante, fresco di rinnovo di contratto: col Napoli l’ha sbloccata lui

I primi giorni di questo gennaio 2024 per Antonio Sanabria sono stati particolarmente positivi e sicuramente gli hanno regalato delle belle emozioni. Per prima cosa il rinnovo fino al 30 giugno 2026. Il contratto del numero 9 granata sarebbe scaduto nel 2025, ma il Toro e l’attaccante ex Genoa hanno deciso di prolungarlo e proseguire insieme con l’obiettivo di portare avanti un cammino che possa portare a grandi soddisfazioni. La notizia del rinnovo di contratto del paraguaiano classe 1996 è stata anche una bella notizia per i tifosi granata con i quali Sanabria a suon di gol e prestazioni positive è riuscito a instaurare un bel feeling. Tutto questo è avvenuto in giorni particolari durante i quali il Toro stava preparando una partita importante come quella contro il Napoli. La prima sfida del 2024 tra le mura amiche dello stadio Grande Torino, ma non solo. Rodriguez e compagni contro gli uomini guidati da Walter Mazzari dovevano assolutamente cercare di rialzare la testa dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Fiorentina. E così è stato e a sbloccare il match contro gli azzurri è stato proprio Sanabria.

La prestazione di Sanabria contro il Napoli

Il numero 9 del Toro al 42’ minuto del primo tempo ha portato in vantaggio i granata. Il tutto scaturito da una punizione battuta da Ivan Ilic, rimpallo favorevole proprio a Sanabria che a due passi dalla porta ha battuto Pierluigi Gollini, riuscendo a infilare il pallone in rete e facendo così esplodere di gioia lo stadio Olimpico Grande Torino. Dal gol di Sanabria la partita per i granata si è messa in discesa, anche grazie all’espulsione di Pasquale Mazzocchi a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Così i granata sono riusciti a battere i campioni d’Italia in carica 3 a 0. Ma, soprattutto, è così che Sanabria ha festeggiato in maniera speciale il rinnovo di contratto.

Sanabria: “Proseguiamo su questa strada”

Sanabria spera che il bello debba ancora venire, sia per lui che per il Toro. Per farlo bisogna continuare a camminare sulla scia lasciata dalla vittoria contro il Napoli. A dirlo è stato proprio l’attaccante, che ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo il match contro gli azzurri. Il numero 9 granata ha dichiarato: “Sono molto contento, ho prolungato il contratto con il Torino. Oggi questa vittoria ci voleva dopo l’ultima partita a Firenze. Ora proseguiamo su questa strada. La concentrazione ha fatto la differenza contro questo tipo di squadre”. Contro il Genoa, ex squadra di Sanabria, sarà un’altra battaglia.