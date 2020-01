Giusto confermare Mazzarri a pochi giorni da Milan-Torino? - Toro.it

Sondaggio / Nonostante il 7-0 subito, il presidente Urbano Cairo ha confermato la fiducia in Walter Mazzarri. Siete d’accordo con il presidente?

Walter Mazzarri è ancora l’allenatore del Torino, nonostante il 7-0 subito tra le mura amiche contro l’Atalanta. Al termine del lungo confronto avuto al termine della partita, il presidente granata ha deciso di confermare la propria fiducia nell’allenatore. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: considerando anche che martedì sera il Torino sarà di nuovo in campo, nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan e che un nuovo allenatore non avrebbe molto tempo per inserirsi, è stato giusto confermare Mazzarri? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.