Sondaggio / L’89% dei lettori di Toro.it vorrebbe che Vincenzo Millico concludesse la stagione in granata, magari giocando di più

Vincenzo Millico patrimonio che il Torino deve sfruttare in questa seconda parte di stagione: è questo il parere dell’89% dei lettori di Toro.it che hanno partecipato al nostro sondaggio. Solamente l’11% è favorevole a un prestito dell’ex Primavera a una squadra dove possa giocare con maggior continuità: per la grande maggioranza dei lettori, quindi, quegli stessi spazi l’attaccante meriterebbe di trovarli in granata. E chissà che dopo le buone prestazioni contro Genoa e Parma non possa essere preso maggiormente in considerazione da Mazzarri: il suo futuro non è ancora deciso.