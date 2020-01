Torino, terreste Millico o lo cedereste in prestito?

Sondaggio / Vincenzo Millico contro Bologna e Sassuolo ha lanciato segnali positivi. Secondo voi giusto tenerlo e dargli una chance o cederlo in prestito?

A Sassuolo Vincenzo Millico, pur avendo pochissimi minuti a disposizione, è riuscito a dare il meglio di sé, distinguendosi e andando vicino al pari. Se fino a qualche tempo fa la cessione del giovane era quasi certa, dopo le prestazioni positive offerte, al momento il prestito sembra congelato. Ora che il mercato sta per entrare nel vivo, Mazzarri ha voluto testare il giovane, frutto del vivaio e le risposte sono state più che positive. Dotato di grande tecnica, Millico ha addirittura sfiorato il gol contro i neroverdi, centrando l’incrocio dei pali. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo quindi di dirci se, secondo voi, il numero 22 del Torino va ceduto in questa sessione di mercato o invece tenuto per essere impiegato più spesso.

Fatecelo sapere votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.

Terreste in rosa o cedereste in prestito Millico? Lo terrei in rosa

Lo cederei in prestito Guarda i risultati