Sondaggio / Con quasi il 70% delle preferenze, i lettori sarebbero più propensi a tenere ancora Iago Falque piuttosto che cederlo a gennaio

Se dipendesse dai lettori di Toro.it non ci sarebbe nessuna cessione per Iago Falque che con il 68% delle preferenze resterebbe nella rosa del Torino anche dopo la sessione di calciomercato di gennaio. L’attaccante spagnolo infatti potrebbe lasciare la società granata per vestire la casacca della Spal di Leonardo Semplici (accordo tra le due società ma non col giocatore), quarta società di Serie A che tessererebbe Falque dopo Genoa, Roma e Torino. Solo per il 32% dei votanti al sondaggio la cessione al club ferrarese (o a chi busserebbe alla porta del Presidente Cairo) sarebbe da fare. Nonostante dunque le difficoltà dell’ultimo periodo, gli infortuni e la conseguente assenza prolungata dal campo, Falque ha ancora la fiducia della piazza granata che non si priverebbe dell’attaccante spagnolo a gennaio e che ha manifestato sui social l’affetto nei suoi confronti.