Falque, l'affetto dei tifosi su Instagram: "Resta al Toro!" - Toro.it

Tra calciomercato e campo, Iago Falque è stato travolto dai messaggi di tifosi granata su Instagram. Un solo grido: “Resta con noi”

Ci sta provando la Spal, a portare Iago Falque lontano da Torino. Nell’ambito della trattativa (avanzata) legata a Bonifazi, gli estensi hanno chiesto ai granata anche il numero 10 spagnolo. Ipotesi non scartata a priori da Cairo e Bava. Il discorso proseguirà, ma ci sarà da convincere proprio l’attaccante, che ad oggi preferirebbe restare con Mazzarri e giocarsi le sue chance nella seconda parte di stagione. Al Toro, l’ala di Vigo sta bene. L’affetto dei tifosi non gli manca di certo. E lo si vede tutto dando uno sguardo al suo profilo Instagram, inondato da decine di messaggi che alle voci su un suo possibile addio rispondono con un solo grido: “Resta con noi!”.

Falque, il post su Instagram e i commenti di affetto

L’ultimo post di Iago risale al 31 dicembre scorso. Lì l’ex Genoa si augurava un 2020 più fortunato. E proprio sotto quella foto si sono scatenati molti granata nelle ultime ore. “Resta, uomo speciale con vero spirito Toro”, scrive qualcuno. “Non andartene Iaguito”, e ancora “Abbiamo bisogno di te”.

Parole chiare, con cui una fetta del popolo del Toro chiede allo spagnolo di non salutare (pur in prestito) nel calciomercato di gennaio. Dalla Spal, però, insistono. La trattativa è complicata ma non impossibile. Eppure, tra i tifosi, più d’uno chiede di lasciar perdere.