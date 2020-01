Bonifazi-Falque, il ds della Spal: “Siamo in trattativa”

Calciomercato Torino / Davide Vagnati, il ds della Spal, ha parlato della doppia operazione Bonifazi-Falque: “Non c’è nulla di scontato”

Kevin Bonifazi e Iago Falque sono al centro dei colloqui tra Torino e Spal in queste ultime ore. Oltre al difensore, infatti, gli estensi vorrebbero portare a Ferrara anche lo spagnolo. Così, dopo aver presentato il nuovo acquisto Dabo, ha parlato dell’operazione il direttore sportivo biancazzurro, Davide Vagnati: “Sono uscite delle notizie che hanno dato per scontato tutto e invece non c’è niente di scontato. A me non piace molto parlare in fase di trattativa, stiamo provando a fare questa operazione, che sarebbe molto importante per noi, però adesso è prematuro dire se si farà o meno. Mi dispiace che sia uscita questa cosa, ormai è evidente che ci stiamo provando”.

Vagnati (ds Spal) su Falque e Bonifazi

Un commento lo ha riservato anche ai problemi fisici di Iago, che lo hanno tartassato negli ultimi mesi: “Se dovessimo fare l’operazione, sarà perché ovviamente avremo preso tutte le informazioni del caso”, riporta TuttomercatoWeb.

Ancora su Bonifazi: “Al di là delle cifre, parliamo di altro: in estate Bonifazi non era trasferibile, ora sembra che abbiano aperto a questa possibilità e stiamo cercando di lavorarci. Kevin è un ragazzo che stimiamo tutti, in primis la proprietà. Vedremo se ci sono i presupposti, non è una questione di svegliarsi ora o in estate. È una questione di fattibilità, sia dell’operazione che a livello economico”.