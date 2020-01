Semplici su Falque e Bonifazi: “Aggiungerebbero valore alla squadra”

Calciomercato Torino: ore calde per il trasferimento di Falque e Bonifazi alla Spal: il tecnico Semplici nel post partita contro il Milan ne ha parlato

Sono ore calde e di grande attesa in casa Torino per la possibile partenza di due giocatori: lo spagnolo Iago Falque e l’Under 21 Kevin Bonifazi, entrambi con destinazione Emilia Romagna, più precisamente alla corte della Spal di Leonardo Semplici che gli accoglierebbe a braccia aperte come sottolineato, a denti stretti, nel post partita di Coppa Italia contro il Milan – gara conclusasi con la netta sconfitta per i ferraresi per 3-0. Il tecnico dei biancocelesti non si è voluto sbottonare più di tanto su questa trattativa: “Bonifazi e Iago Falque? La società sa cosa manca, sono due nomi importanti, aggiungerebbero certamente grande valore alla squadra ma è prematuro parlarne”.

Torino: intesa tra i club raggiunta, manca l’ok dei giocatori

Quella che sembra possa diventare la trattativa che può sbloccare anche il possibile successivo mercato in entrata del Torino di Walter Mazzarri sta andando verso la definizione dei dettagli con il Toro e la Spal d’accordo sulla cessione di Falque e Bonifazi: manca soltanto l’ok dei due giocatori granata alla partenza in direzione Ferrara. Una destinazione che Kevin Bonifazi conosce già molto bene visto la stagione scorsa passata con la casacca della Spal, mentre per Iago Falque sarebbe una nuova avventura in Serie A dopo aver vestito i colori del Genoa, della Roma e del Torino. Importanti gli sviluppi delle prossime ore per la definizione e la buona riuscita della trattativa tra le parti.