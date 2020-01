Falque alla Spal: il Torino apre al prestito

Calciomercato Torino / La società ferrarese ha trovato l’intesa con i granata per il prestito di Iago Falque, ma ora deve convincere il giocatore

Nell’appuntamento di questo pomeriggio tra i ds di Torino e Spal non si è parlato solo di Kevin Bonifazi, ma anche di Iago Falque. La società biancazzurra ha chiesto in prestito lo spagnolo trovando la disponibilità di Massimo Bava a portare a termine la trattativa. Un’intesa di massima tra i due club è stata trovata (anche se restano da limare alcuni dettagli economici), ma ora il club emiliano dovrà convincere il calciatore ad accettare la proposta di trasferimento.

Calciomercato Torino: Falque alla Spal, decide il giocatore

Falque in questa stagione non è stato praticamente mai a disposizione di Walter Mazzarri a causa di un infortunio alla caviglia prima e un problema muscolare poi. Ora è tornato ad allenarsi in gruppo ma dovrà faticare per ritagliarsi spazio in campo, sia a causa dell’ottimo momento di forma di Alejandro Berenguer e la crescita di Simone Verdi, sia per via della migliore forma che il numero 10 deve ancora trovare: anche per questo il Torino ha dato la propria disponibilità al prestito, in modo che Falque possa giocare con continuità nella seconda parte di stagione e, eventualmente, tornare alla base il prossimo anno.

Resta però da capire la volontà dello stesso giocatore: la Spal è ultima in classifica e dovrà lottare e faticare molto per riuscire a conquistare la salvezza, il Torino è invece tornato in corsa per la qualificazione all’Europa League. I diversi obiettivi potrebbero avere un peso sulla decisione finale dello stesso Falque.