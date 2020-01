Bonifazi, si decide il futuro: oggi l’incontro con la Spal

Calciomercato Torino / I granata incontreranno la Spal: Bava e Vagnati a colloquio per Bonifazi. Può essere il faccia a faccia decisivo

E’ il giorno dell’incontro. Forse quello decisivo. Torino e Spal si troveranno faccia a faccia per parlare di Kevin Bonifazi. Sarebbe più giusto aggiungere ‘ancora’, visto che i colloqui per il difensore vanno avanti ormai da giorni, almeno da quando gli estensi sono tornati alla carica e si sono inseriti tra i tentennamenti dell’Atalanta (che ha poi preferito Caldara) e le incertezze della Fiorentina (più defilata, ora). L’offerta sul piatto si aggira sugli 11 milioni, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Bonifazi, il tentativo del Parma e il vantaggio della Spal

Un particolare non da poco, quest’ultimo. Che permette agli estensi di partire in netto vantaggio, ad esempio, rispetto al Parma, che nelle ultime ore ha fatto un tentativo ma senza poter garantire altro se non il solo diritto di riscatto

La Spal, invece, punta alla fumata bianca già oggi. Per Bonifazi, la dirigenza ferrarese è disposta ad uno sforzo economico importante. Ad una sola condizione: che i granata non tirino troppo la corda e soprattutto non mettano in atto un gioco al rialzo con le altre pretendenti. Ecco perché il discorso è a un punto di svolta difficilmente procrastinabile.

L’ipotesi Iago Falque, invece, resta sullo sfondo. Gli spallini hanno effettivamente parlato con il Toro dello spagnolo, che però è più orientato a proseguire la stagione in maglia granata.