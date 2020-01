Pace tra Verdi e Mazzarri, ma in tanti quest’anno non hanno digerito i cambi

Quello di Verdi contro il Bologna è stato solo l’ultimo episodio, quest’anno, di un calciatore che ha lasciato il campo infuriato dopo una sostituzione

E pace fu, tra Walter Mazzarri e Simone Verdi. Il piccolo caso creatosi dopo la sostituzione del numero 24 in Torino-Bologna è immediatamente rientrato: l’attaccante, ieri, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia ha avuto modo di parlare con l’allenatore e, passata l’arrabbiatura del momento per una sostituzione forse ritenuta ingiusta, di tornare ad allenarsi con il solito impegno. Sabato nella trasferta in casa del Sassuolo (calcio d’inizio al Mapei Stadium alle ore 18) sarà quindi, con ogni probabilità, tra gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto.

Torino, Verdi e non solo: la rabbia dopo le sostituzioni

Già nella serata di domenica, va ricordato, il fantasista granata aveva provveduto a smorzare i toni di quanto accaduto in campo con un post su Instagram in cui si era detto: “Orgoglioso di questo gruppo”. Il caso-Verdi è quindi rientrato ma non si può fare a meno di notare che, in questo campionato, sono diversi i giocatori che hanno lasciato il campo con il volto scuro, scontenti della scelta di Mazzarri.

Prima del numero 24 in Torino-Bologna, anche Alejandro Berenguer contro la Spal e Daniele Baselli contro il Genoa al momento della sostituzione avevano mostrato la propria disapprovazione, pur restando a guardare la partita dalla panchina fino al termine dell’incontro.

Un Toro nervoso

Piccoli casi (a cui va aggiunto anche quello con protagonista Zaza, rimasto in panchina contro il Genoa per punizione) prontamente risolti che non hanno lasciato scorie ma, allo stesso tempo, che sembrano evidenziare un certo nervosismo in casa Torino. Nervosismo dovuto anche ai risultati certamente non positivi dell’inizio di stagione a cui le ultime due vittorie, contro Roma e Bologna, hanno in parte posto rimedio come dimostra la classifica.