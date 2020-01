Terreste o cedereste Iago Falque?

Sondaggio / Il Torino ha dato l’ok alla cessione in prestito di Iago Falque alla Spal: voi terreste o cedereste l’attaccante spagnolo?

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato c’è anche Iago Falque. L’attaccante spagnolo è richiesto dalla Spal e la società granata ha dato il suo benestare alla cessione in prestito. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: nei panni del direttore sportivo Massimo Bava e del presidente Urbano Cairo, terreste o cedereste il numero 10 che, va ricordato, in questa stagione non ha quasi mai potuto dare il proprio contributo alla causa granata a causa di due infortuni? Fatecelo sapere votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.