Torino, Mazzarri da esonerare per i lettori di Toro.it

Sondaggio / Il 79% dei tifosi avrebbe voluto l’esonero di Mazzarri dopo la sconfitta per 7-0 rimediata in casa contro l’Atalanta

Una sconfitta pesante. Una sconfitta che avrebbe dovuto decretare un cambiamento radicale. Ed è proprio ciò che i nostri lettori avrebbero voluto. Lo 0-7 contro l’Atalanta non ha messo dubbi alla maggior parte dei votanti al nostro sondaggio sulla scelta di confermare Mazzarri da parte della società. Nonostante la sfida col Milan in Coppa Italia imminente, il 79% dei nostri lettori avrebbe voluto l’esonero per il tecnico del Torino, responsabile del fallimento contro la Dea e soggetto a contestazioni da diverso tempo. Solo il 21% è invece andato a favore della scelta fatta dal Toro, ma solamente per i quarti di Coppa così vicini. Il opolo si è quindi espresso e difficilmente accetterà un altro disastro.