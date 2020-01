Sondaggio / Anche contro il Milan, il Toro è uscito con le ossa rotte, perdendo per 4-2. La prestazione è un segnale di reazione dopo i sette gol presi dall’Atalanta?

Stesso epilogo ma prestazioni diverse. Anche cont il Milan, così come già accaduto con l’Atalanta, il Toro non è riuscito a portare a casa la partita, perdendo questa volta ai supplementari per 4-2 e sancendo così la fine dell’avventura in Coppa Italia. Quanto visto in campo è però stato diverso rispetto all’ultima sfida di campionato, dall’andamento decisamente a senso unico. E’ sufficiente però a definire la prestazione come una prima reazione alla brutta sconfitta rimediata con i bergamaschi? O non basta? E’ da considerarsi come una prima risposta, che può aiutare il Toro a risollevarsi? O è piuttosto solo un evento straordinario e casuale? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.