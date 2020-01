Nessun segno di miglioramento: il Toro di San Siro non convince i lettori - Toro.it

Sondaggio / Dopo lo 0-7 contro l’Atalanta serviva una reazione ma per i lettori di Toro.it a San Siro i granata non hanno dato segnali di miglioramento

Dopo la sconfitta in campionato contro l’Atalanta, con il Toro annientato e umiliato per 7-0 dai bergamaschi, anche a San Siro arriva un altro Ko. Questa volta è la Coppa Italia a sfuggire dalle mani della formazione granata che, tuttavia, ha fatto una figura decisamente diversa da quella di sabato scorso. Belotti e compagni ci hanno almeno provato, hanno tenuto botta fino ai supplementari rimontando all’iniziale vantaggio rossonero, sfiorando la vittoria e subendo poi la beffa finale. Sicuramente un’altra partita, nonostante il risultato non cambi e si torni ancora una volta a commentare una sconfitta. Tuttavia, per la maggior parte dei lettori (anche se non è stato un plebiscito vero e proprio) non basta per poter parlare di miglioramento.

Toro, per i lettori non c’è stata alcuna reazione

Il 53% dei lettori di Toro.it che hanno partecipato al nostro sondaggio, infatti, è convinto che la squadra non abbia dato segnali di miglioramento nemmeno nella sfida di San Siro. Al contrario, invece, il 47% sostiene che, nonostante il risultato premi ancora una volta gli avversari, in campo si sia vista un’altra squadra. Un altro Toro.