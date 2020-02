Sondaggio, chi è colpevole per il fallimento sportivo dopo Lecce-Torino

Sondaggio / Con il Lecce, il Toro ha toccato il fondo, raccogliendo un’altra sconfitta. Diteci chi è il responsabile di questo fallimento secondo voi

Se tutti i tifosi, dopo l’Atalanta, hanno pensato che peggio di così non potesse andare, si sbagliavano. Dopo il Milan, dove per parte del match la squadra ha dato una risposta alla peggiore sconfitta della storia del Toro, è tornato a regnare il buio. Il 4-0 del Lecce ha decretato infatti il crollo definitivo dell’impalcatura già traballante da tempo, decretando un vero e proprio fallimento sportivo. Ma chi è il vero responsabile di tutto ciò? Mazzarri, non in grado di dare la giusta impronta e la giusta spinta al Toro? O il presidente Cairo, colpevole di un mercato nullo, caratterizzato solo da cessioni e nessun acquisto? O ancora la squadra, in totale difficoltà ed incapace di reagire? Diteci la vostra votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.