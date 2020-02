Sondaggio / Quasi l’80% ha votato il presidente Cairo come responsabile degli ultimi risultati, a seguire Mazzarri e squadra

Un Torino che in tre partite ufficiale subisce 15 reti e ne segna appena due, tutto nel giro di sette giorni. Ma di chi è la colpa di questa debacle sportiva? Chi ha reso possibile trasformare una stagione partita dall’alto dei preliminari dell’Europa League, al basso della storica sconfitta casalinga per 7-0 contro l’Atalanta? I lettori non hanno dubbi e con il 78% delle preferenze trovano nel presidente granata Urbano Cairo il colpevole numero uno. In Italia se una squadra va male e non raccoglie i risultati che ci si aspetta, si addossano le colpe all’allenatore: Walter Mazzarri è visto però solo dal 15% dei lettori come “colpevole” della disfatta del Torino. Ultima infine la squadra che viene ritenuta dal 7% come responsabile dei risultati negativi conquistate in questa stagione.