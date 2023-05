Sondaggio / I risultati di giornata non aiutano il Torino nella lotta all’ottavo posto: ecco cosa ne pensano i lettori

36ª giornata che non ha sorriso totalmente al Torino. I granata, infatti, non sono andati oltre un pareggio contro una Fiorentina molto rimaneggiata in vista della finale di Coppa Italia. Dall’altro lato, invece, dirette concorrenti come Monza e Bologna sono uscite vittoriose, alimentando ancor di più la lotta per l’ottavo posto. Abbiamo chiesto ai lettori se credono ancora che il Torino possa raggiungere l’ottava posizione in classifica: ecco le loro risposte.

I lettori hanno abbandonato la speranza 8° posto

I risultati del sondaggio sono netti. L’84% dei lettori, dopo i risultati del weekend, non crede più che il Torino possa raggiungere l’8° posto. Motivazioni più che plausibili possono essere il rendimento della squadra contro club di bassa classifica e, soprattutto, il calendario che vede impegnato il Toro in queste ultime due giornate. I granata infatti se la vedranno contro uno Spezia in piena lotta salvezza che molto probabilmente giocherà con il fuoco agli occhi, mentre all’ultima giornata ospiteranno l’Inter, la cui qualificazione in Champions League potrebbe essere ancora in bilico.