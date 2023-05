Per Ivan Juric c’è grande abbondanza sulle fasce in vista di Spezia-Torino: quali terzini mandereste in campo contro i bianconeri?

Manca sempre meno alla gara tra Spezia e Torino, in programma sabato 27 maggio alle ore 15:00 e valida per la 37ª giornata di Serie A. La sfida del Picco sarà molto importante in ottica classifica: i liguri si giocano la permanenza in Serie A, trovandosi quartultimi a +1 dal Verona. I granata, invece, puntano l’ottavo posto occupato dal Monza, che garantirebbe la qualificazione in Conference League nel caso in cui la Juventus dovesse essere esclusa dalle coppe. Ivan Juric avrà la squadra al completo e dovrà decidere quale coppia di esterni mandare in campo contro gli uomini di Semplici. Nelle ultime gare di campionato l’allenatore croato ha spesso alternato i giocatori sulle fasce: contro la Fiorentina ha dato spazio alla coppia Singo-Rodriguez, a Verona è toccato a Vojvoda-Singo, mentre contro il Monza è partito titolare Lazaro in compagnia del kosovaro, con l’ivoriano squalificato. Il 29 aprile, contro l’Atalanta, Juric ha mischiato ancora le carte dando spazio a Lazaro-Rodriguez. Se foste sulla panchina del Toro, quali sarebbero i terzini che schierereste per la gara di sabato? Ditecelo nel sondaggio.

Quale coppi di terzini contro lo Spezia? Signo-Lazaro

Singo-Vojvoda

Singo-Rodriguez

Singo-Aina

Lazaro-Rodriguez

Lazaro-Vojvovda

Lazaro-Aina

Aina-Vojvoda

Aina-Rodriguez Guarda i risultati