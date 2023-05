Sondaggio/ Ricci, Ilic, Vlasic, Singo, Vojvoda: diteci chi, secondo voi, è stato il migliore in campo contro lo Spezia

“Una partita da ricordare” sarebbe il titolo perfetto per il film su Spezia-Torino, sfida che ha visto i granata rendersi autori di un roboante 4-0. E come ciliegina sulla torta, il tanto atteso ottavo posto , a coronamento di una prestazione di squadra in crescendo. È infatti il secondo tempo ad aver svoltato l’andamento del match: dall’autogol di Wisniewski nato da uno spunto di Singo che, assieme a Vojvoda si è fatto vedere spesso nel corso della partita. Ricci ha riaperto le danze al 72′, seguito dal compagno di reparto Ivan Ilic solo quattro minuti dopo, entrambi su assist di Vlasic. A mettere la parola “fine” dopo il tentativo fallito da Sanabria, ci ha pensato Karamoh, con una rete al 96′. Vi chiediamo quindi di dirci la vistra su chi è stato il migliore in campo. Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

Chi è stato il migliore in campo contro lo Spezia? Singo

Vojvoda

Ricci

Ilic

Vlasic

Sanabria Guarda i risultati