Sondaggio / Al termine della gara contro lo Spezia abbiamo chiesto ai lettori chi fosse secondo loro il migliore in campo: i risultati

Una partita praticamente perfetta, quella giocata dal Toro al Picco di La Spezia. Granata che praticamente mai hanno rischiato di non vincere la partita, se non nel tiro di Verde che avrebbe potuto definire il pareggio dei padroni di casa. Un’ottima prestazione corale da parte della squadra, che ha visto emergere diversi giocatori in campo. Da Vlasic, tornato a deliziare con le sue giocate, a Sanabria, autore di un assist e di buone sponde, passando per Ilic e Ricci, le due mezzali andate in gol. Un Toro formato Europa, che adesso ha nelle mani il proprio destino per arrivare all’8° posto, ma dovrà vedersela con l’Inter, finalista di Champions League. Al triplice fischio della partita vinta a La Spezia abbiamo chiesto ai tifosi chi, secondo loro, dovesse essere eletto come migliore in campo: i risultati.

MVP di Spezia-Toro: domina Ricci

Tra i candidati erano presenti 6 giocatori, ma il sondaggio è stato ampiamente vinto da Samuele Ricci, che con il suo 52% ha superato la mediana dei voti. Una partita effettivamente ottima quella dell’ex centrocampista dell’Empoli, che si è reso protagonista del gol del raddoppio e che ha dominato in lungo e in largo in mezzo al campo. Dietro di lui, con il 33% dei voti, Nikola Vlasic. Il trequartista croato sembrava essere tornato agli standard a cui ha abituato nelle prime gare del campionato, con due assist che sono valsi gran parte del risultato. Sul gradino più basso del podio si è piazzato Sanabria con il 6%, seguito da Ilic al 5%, Vojvoda al 3% e, ultimo, Singo con l’1% dei voti.