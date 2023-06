Sondaggio / Sabato a Torino arriva l’Inter di Inzaghi per l’ultima gara stagionale dei granata: chi vorreste come centrale di difesa?

La 38^ giornata di campionato, nonchè l’ultima, vedrà il Torino impegnato contro l’Inter. Appuntamento a sabato 3 giugno alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Partita importantissima per il Toro in ottica ottavo posto, contro l’Inter che pensa anche alla finale di Champions League. Uno dei dubbi di Ivan Juric è quello relativo al difensore centrale. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici è la seguente: chi vorreste come difensore centrale contro l’Inter?. Le due opzioni ricadono su Alessandro Buongiorno e Perr Schuurs. Di seguito il box per esprimere la vostra preferenza.

