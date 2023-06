Sondaggio / Abbiamo chiesto a nostri lettori chi vorrebbero in difesa contro l’Inter tra Schuurs e Buongiorno: ecco i risultati

È di nuovo tempo di calcio per il Torino, che scnederà in campo per l’ultima volta in questa stagione. Ad attenderlo, sotto gli occhi del popolo granata, c’è l’Inter di Inzaghi. Un’avversaria complicata da affrontare, che costringerà gli uomini di Juric a compiere un’impresa. “Giocare liberi e felici”, questa la richiesta del tecnico croato, che potrebbe avere ancora qualche dubbio sulla formazione e, in particolare sulla difesa. Con Lazaro out, Rodriguez dovrebbe tornare in fascia, lasciando libero un posto al centro. abbiamo quidni chiesto ai nostri lettori chi vorrebbero come difensore centrale contro l’Inter.

A dominare le scene, a sorpresa, è Perr Schuurs. L’olandese si è infatti conquistato in pochissimo tempo la fiducia della piazza, grazie alla sua solidità e alla capacità di portarsi fino all’interno dell’area avversaria per dare un contributo offensivo. Per lui, il 66% dei consensi. Meno proficuo il bilancio di Buongiorno, punto fermo del Torino sin dall’infanzia, che ha ottenuto il 34% dei voti. E se i riscontri tra i lettori sono meno positivi del previsto per lui, lo stesso non si può dire del suo tecnico, che lo considera l’unico intoccabile della rosa.