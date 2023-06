Sondaggio / Il Torino ha chiuso il campionato al decimo posto con 53 punti, che voto dareste al campionato dei granata?

Decimo posto in classifica, come un anno fa, ma con tre punti in più conquistati, 53 anziché 50: si è concluso così il campionato del Torino, in Coppa Italia, invece, l’avventura dei granata è terminata ai quarti di finale sul campo della Fiorentina. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: che voto dareste alla stagione del Torino? Potete scegliere tra 8, 7, 6, 5 e 4 oppure l’opzione “altro” nel caso in cui il vostro giudizio fosse superiore a 8 o inferiore anche al 4. Fateci sapere il vostro parere votando nell’apposito box sondaggio.

Che voto dareste alla stagione del Torino? 8

7

6

5

4

Altro Guarda i risultati