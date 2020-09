Sondaggio / Il 62% dei lettori di Toro.it si è detto soddisfatto dell’arrivo in granata del terzino Nicola Murru dalla Sampdoria

Sono soddisfatti i lettori di Toro.it per l’arrivo di Nicola Murru: è quanto è emerso dai risultati del nostro sondaggio. Il 62% di coloro che vi hanno partecipato ha infatti espresso il proprio gradimento per l’acquisto del terzino dalla Sampdoria. Solamente il restante 38% si è detto non soddisfatto per l’arrivo del laterale di difesa dalla società blucerchiata.