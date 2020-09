Quali le cause della sconfitta di Firenze? - Toro.it

Il sondaggio / Al Franchi il Torino è stato sconfitto 1-0: merito della Fiorentina o c’è la complicità dei granata, vista la rosa incompleta? O è colpa di Giampaolo?

A Firenze il Torino è incappato nella prima sconfitta stagionale. Il Franchi si è rivelato ancora tabù e la squadra di Giampaolo ha così iniziato con un ko. Ma a chi sono da imputare, secondo voi, le colpe del risultato di ieri? Sono state forse le scelte di Giampaolo a contribuire? O invece è stata piuttosto la rosa decisamente incompleta del Toro a fare la differenza? O sono solo della Fiorentina i meriti del successo della squadra di Iachini? Questo il tema del sondaggio: per votare è necessario scegliere l’opzione tra quelle proposte nel box in home page, in basso a destra sotto le classifiche, o in basso, al termine di questo articolo.

Quali le cause della sconfitta di Firenze? Le scelte di Giampaolo

La rosa incompleta

La superiorità della Fiorentina Guarda i risultati