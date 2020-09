Toro, i motivi della sconfitta di Firenze? Per i lettori è colpa della rosa incompleta - Toro.it

Sondaggio / La sconfitta a Firenze è stata causata dall’incompletezza della rosa, secondo la maggioranza dei nostri lettori

Un inizio discutibile per il Torino di Giampaolo che, alla prima di campionato non è riuscito a dare la svolta rispetto a quanto fatto nel finale dello scorso campionato. I granata hanno infatti raccolto la prima sconfitta di stagione contro la Fiorentina di Iachini, che ha portato a casa i tre punti con un 1-0 targato Castrovilli. Questo primo risultato negativo può essere arrivato per diversi motivi. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di dirci la loto, con un sondaggio sulle cause della sconfitta rimediata a Firenze.

Toro, oltre l’80% pensa che la rosa sia incompleta

Al primo posto la rosa incompleta, con l’82% dei consensi. Quasi un plebiscito quindi: il mercato effettuato fin qui non è stato sufficiente a garantire a Giampaolo tutti gli elementi necessari a far rendere al meglio questo Toro. Manca infatti ancora un regista vero e proprio ed alcuni giocatori non sono ancora pronti a scendere in campo per 90 minuti. Quasi parità tra le altre due scelte: la superiorità della Fiorentina è stata scelta dal 10% dei lettori, mentre le scelte di Giampaolo dall’8%.