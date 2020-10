Sondaggio / Nunzio Alfredo D’Angieri ha manifestato il proprio interesse per l’acquisto del Torino. Vi chiediamo di dirci la vostra sul magnate: vi convince?

Con le contestazioni che continuano e diverse voci che corrono, c’è chi ha manifestato il proprio interesse per il Torino. Stiamo parlando del magnate Nunzio Alfredo D’Angieri, che ha rivelato: “Conosco Cairo da molti anni e non voglio interferire nei suoi affari quindi sono pronto ad intavolare una trattativa ma soltanto a fronte di una sua apertura a cedere la società.”. L’interesse di D’Angieri si spingerebbe oltre il club: nel caso di un ok da parte del patron granata, vorrebbe infatti acquistare anche lo stadio Grande Torino, rendendolo di proprietà. Di fede juventina ma con il nonno granata, è soprannominato “Pupi” in onore di Paolo Pulici. Qualche presupposto c’è ma è sufficiente? Le parole del magnate convincono o restano dubbie? Nel sondaggio di oggi vi chiediamo quindi di dirci la vostra, votano con una delle opzioni proposte nel box in home page, in basso a destra sotto le classifiche, o sotto questo articolo.

Vi convince D'Angieri come possibile futuro proprietario del Toro? Sì

No Guarda i risultati