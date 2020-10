D'Angieri, i lettori sono contrari ad un suo acquisto del Torino

Sondaggio / Il magnate Nunzio Alfredo D’Angieri non convince i lettori di Toro.it: per la maggioranza non è adatto ad acquistare la società granata

No, Nunzio Alfredo D’Angieri non sarebbe l’uomo adatto per acquistare il Toro. Almeno questo è il responso che arriva dal nostro sondaggio: la maggioranza dei lettori (56%) che vi hanno preso parte, infatti, non si dice convinta delle intenzioni del magnate che nei scorsi giorni aveva manifestato la sua volontà di acquistare la società del presidente Cairo. E non solo: D’Angieri, che non ha fatto mistero della sua fede bianconera nonostante in famiglia il nonno tifasse Toro tanto da soprannominare il nipote Pupi in onore ovviamente di Paolo Pulici, infatti, si era detto intenzionato a comprare anche il Grande Torino.

E mentre proprio nella serata di ieri è arrivata la retromarcia del magnate che ha anche fatto le sue personali scuse a Cairo ammettendo che “se lui non vuole vendere io non voglio comprare, “soltanto” il 46% dei lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio si sono detti favorevoli ad un suo acquisto del Toro.