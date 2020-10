Calciomercato, che voto dareste alla campagna acquisti del Toro?

Sondaggio / Con gli ultimi affari di ieri sera si è ufficialmente chiuso il calciomercato del Toro: come giudicate la campagna acquisti dei granata?

Gli arrivi di Bonazzoli e Gojak e la partenza di Djidji verso il Crotone, ufficializzati nella serata di ieri a pochi minuti dalla chiusura del calciomercato estivo, si è ufficialmente chiuso il calciomercato. Anche quello del Torino che resta però senza un regista e non è riuscito a trovare una soluzione per permettere ad Izzo di lasciare i granata e il capoluogo piemontese. Senza contare i colpi di scena come quell’ipotesi sondata dai granata di scambio tra Sirigu e Sepe. Ora però i giochi sono davvero fatti: il Toro di Giampaolo è costruito e con quello il tecnico dovrà affrontare un campionato complicato dal quale ci si aspetta molto più di quanto visto e ottenuto la scorsa stagione. E allora nel sondaggio di oggi è a voi che chiediamo di valutare la campagna acquisti della società di Urbano Cairo. Da 4 a 8, che voto dareste al mercato del Torino? Come di consueto, potete dirci la vostra scegliendo l’opzione che maggiormente vi soddisfa all’interno del box sondaggio che trovate in basso a destra nell’homepage di Toro.it.