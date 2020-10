Torino, per i lettori il calciomercato è da 4 in pagella - Toro.it

Sondaggio / Il 43% dei votanti ha dato 4 al mercato gestito da Cairo e Vagnati. Quasi l’80% non reputa sufficiente quanto fatto del Torino

Il Torino ha chiuso il calciomercato senza un regista e con tante lacune sul fronte delle uscite, ma si è comunque portato a casa sei acquisti: Rodriguez, Linetty, Vojvoda, Murru, Bonazzoli e Gojak. Su Toro.it abbiamo chiesto a lettrici e lettori di esprimere un giudizio sulla campagna trasferimenti gestita da Cairo e Vagnati. E i risultati non sorridono alla dirigenza. Per il 43%, il mercato è stato da 4 in pagella. Il 34%, invece, gli ha affibbiato un 5 comunque poco lusinghiero. Totale: il 78% reputa insufficiente quanto fatto. Il 16% dei votanti ha invece premiato con il 6 le trattative portate a termine, il 5% le ha giudicate da 7 mentre l’1% da 8.