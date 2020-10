Retromarcia D'Angieri: "Chiedo scusa a Cairo, se non vuole vendere io non voglio comprare" - Toro.it

Ospite a Tiki Taka, Nunzio D’Angieri fa retromarcia: “Manifestazione d’interesse errata ma con due delle mie auto potrei comprare il Torino”

A una settimana esatta di distanza da quando a Tiki Taka aveva espresso il proprio desiderio di acquistare il Torino e lo stadio Olimpico Grande Torino, Nunzio D’Angieri ha ora fatto retromarcia. Sempre dallo studio del programma condotto da Piero Chiambretti, l’ambasciate per gli affari europei del Belize ha ritirato la proprio candidatura. “Chiedo a scusa a Cairo, perché ho fatto una manifestazione d’interesse errata, in settimana gli ho anche mandato un messaggio per scusarmi. Dato che il dottor Cairo non ha intenzione di vendere, noi non abbiamo intenzione di compararlo. Per noi intendo il fondo mio e dei miei figli” ha spiegato.

D’Angieri: “Sono juventino, non sono un tifoso del Torino”

D’Angieri ha però aggiunto che se in futuro ci fosse la volontà da parte dell’attuale presidente del Torino di cedere la società, lui sarebbe pronto a tornare in corsa: “Se domani al dottor Cairo gli venisse la voglia di vendere, magari ci fa un colpo di telefono”. L’ambasciatore del Belize ha poi tenuto a precisare, in maniera colorita, di avere la disponibilità per acquistare la società e di non essere quindi in cerca di pubblicità, come aveva sostenuto Cairo: “Con due delle mie auto posso comprare il Torino”. Ma ha anche voluto nuovamente ribadire la sua fede bianconera: “Io non sono tifoso del Torino ma sono juventino”.