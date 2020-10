Torino, ecco Bonazzoli: "Speriamo di regalare gioie ai tifosi" - Toro.it

Le prime parole di Federico Bonazzoli al Torino: ecco il nuovo acquisto dei granata. “Finalmente qui, è da anni che vengo accostato al Toro”

Federico Bonazzoli ha rilasciato una breve intervista a Torino Channel per presentarsi ai tifosi. L’attaccante classe 1997 è arrivato dalla Sampdoria nell’ultimo giorno di calciomercato: “Per me è un onore essere qui e sono orgoglioso di vestire questa maglia. E’ da un po di anni che vengo accostato a questa società e finalmente sono riuscito ad arrivare”. E ancora, sulle prime impressioni: “La città è bella, lo è anche lo stadio. Ma è bella anche la maglia, come la società. Sono carico e ho voglia di giocare. Negli anni, quando giocavo qui da avversario ho sempre visto tifosi incredibili, molto calorosi. Spero possano tornare presto allo stadio perché abbiamo bisogno di loro. Speriamo di regalargli tante gioie”.